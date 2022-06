Adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN :  La réponse de Moscou et Pékin

Une profonde désapprobation s’est exprimée pour la route désormais dégagée de la Suède et de la Finlande comme prochains membres de l’Alliance et face au renforcement des dispositifs militaires en Europe sanctionné aujourd’hui 29 juin à Madrid, la Russie a annoncé que cette décision « conduira inévitablement à des mesures compensatoires ». Des mots lourds viennent aussi de l’Est : l’OTAN doit “cesser de provoquer des lignes idéologiques et des affrontements politiques, continuer à percer des régions et des champs et soutenir la confrontation des groupes. La communauté internationale doit maintenir un haut degré de vigilance et s’opposer fermement”, a tonné le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. -Personne n’a essayé d’adoucir le moins du monde les tons, ni d’un côté ni de l’autre.