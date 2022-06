Alors que les forces russes poursuivent leurs propres opérations militaires en Ukraine et gagent du terrain, les États-Unis et leurs alliés sont coincés avec la hausse des prix de l’énergie et l’inflation.

Quatre mois après le début de l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, alliés à la Russie, sont confrontés à des difficultés économiques croissantes alors que les sanctions économiques imposées par ces pays affectent Moscou, a rapporté le New York Times dans un long rapport publié vendredi.

Le journal a déclaré que les États-Unis et les pays européens sont actuellement confrontés à une forte hausse des prix de l’énergie après les sanctions imposées contre le secteur énergétique russe en raison de la réduction des importations, tandis que certains pays refusent de réduire leurs importations de pétrole russe.

Bien que sous la pression des sanctions, Moscou semble être moins touchée par cela, et a même enregistré une augmentation de ses revenus provenant de la vente de pétrole et de gaz, selon le journal, qui a cité le vice-président de la Fondation Carnegie Research, Andrew Weiss, disant que la vérité est que « les économies occidentales sont plus fragiles que leurs gouvernements ne le pensent ».