Tunisie : Le ministre de l’emploi annonce l’ouverture de 6 nouvelles sessions de formation

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi a annoncé samedi l’ouverture de 6 nouvelles sessions de formation, gratuites et à court terme dans différentes spécialités à partir du mois de juillet 2022.

Au cours d’une rencontre, intitulée “la valorisation de la formation professionnelle et les moyens de traiter le décrochage scolaire” organisée au Palais des expositions au Kram dans le cadre du salon de la formation professionnelle, le ministre de l’emploi a indiqué que ces sessions de formation portent sur les domaines de la maintenance et la réparation des climatiseurs et des équipements hôteliers ainsi que sur toutes les spécialités hôtelières, nettoyage à sec et la cuisine européenne.

Il a précisé que la durée de la formation est de 3 mois en présentiel (l’équivalent de 160 heures au maximum).

“Elle se poursuivra à distance durant 1 an et 3 mois et sera couronnée par l’obtention d’un diplôme dans l’une de ces spécialités” a-t-il ajouté.

Nsibi a affirmé que le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle offre des programmes et mécanismes visant l’encadrement des jeunes, notamment parmi les décrocheurs scolaires, estimant que l’interruption scolaire n’est pas synonyme d’échec et pourrait ouvrir des perspectives aux jeunes dans l’un des centres de formation et l’intégration dans le marche de l’emploi.

De son coté, le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi que son département s’emploie à lutter contre l’abandon scolaire à travers de nombreuses mesures. Il a dans ce contexte annoncé la réhabilitation du centre national d’enseignement pour adultes, qui portera désormais le nom de “centre national d’enseignement à vie”.

Par ailleurs, le ministre de l’éducation Fethi Slaouti a souligné que les programmes scolaires seront révisés à partir de l’année scolaire 2023-2024 de manière à alléger le temps scolaire et renforcer les activités culturelles et sportives.

Il a assuré que le ministère œuvre à la réhabilitation de l’infrastructure des écoles, la formation du cadre enseignant dans les différentes filières conformément aux nouvelles orientations de son département en matière de la réforme éducative.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel moussa a indiqué que son département s’attache à la lutte contre le décrochage scolaire à travers des programmes permettant l’autonomisation économique des mères, rappelant que le programme d’autonomisation des mères d’élèves menacés de décrochage scolaire se poursuit depuis 6 ans.

A noter que des prix ont été attribués à 9 centres de formation publics, lauréats au concours organisé en 2021 par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle conjointement avec l’organisation européenne de formation.