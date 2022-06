Tunisie : Ali Mrabet souligne l’importance de la formation continue et de la digitalisation

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné, vendredi, l’importance de l’ouverture de la Tunisie sur l’espace africain et européen en matière de traitement, de recherches scientifiques et de prévention des maladies cardiovasculaires.

S’exprimant à l’ouverture des 19èmes journées Afro-Européennes de cardiologie pratique à Sousse, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de garantir la formation continue de tous les professionnels de la santé notamment dans le domaine du traitement et de la prévention des maladies cardiovasculaires.

Pour leur part, les participants à la manifestation ont souligné l’importance du partenariat et de l’échange des expertises entre les spécialistes en maladies cardiovasculaires en Afrique, en Europe et en Amérique latine.

Par ailleurs, lors de sa visite dans la région de Hammamet pour assister au forum international de la santé numérique, Ali Mrabet a fait savoir que le département œuvre à digitaliser le secteur afin de rapprocher les prestations de santé des citoyens et garantir, ainsi, l’égalité des chances dans l’accès aux soins.

Le ministre a souligné la nécessité de mobiliser les efforts de tous les professionnels de la santé dans les secteurs public et privé afin de réussir la transition numérique et garantir la bonne gouvernance, la transparence et la bonne gestion des ressources financières et humaines.