Le Sénégalais Khaby Lame est désormais le TikToker le plus suivi au monde

TikTok a un nouveau champion en titre. Khaby Lame, un créateur d’origine sénégalaise de 22 ans, est devenu le 23 juin la personne la plus suivie sur TikTok, dépassant la star américaine de TikTok Charli D’Amelio, qui avait auparavant la distinction. Lame compte désormais plus de 142,7 millions d’abonnés, contre 142,3 millions pour D’Amelio.

Lame, qui est basé en Italie, est d’abord devenu célèbre grâce à son utilisation des fonctionnalités de duo et de point de TikTok, réagissant sans un mot à des “hacks de la vie” compliqués et absurdes. Il publie maintenant principalement des sketches comiques muets, accumulant des millions de vues et de likes. Son public a commencé à exploser l’année dernière, et ces dernières semaines, les fans ont lancé des efforts pour le pousser au sommet.