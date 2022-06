Tunisie – ISIE : Examen des oppositions contre les futurs membres des instances régionales le 27 juin

Les oppositions formulées en matière d’éligibilité aux instances régionales des élections (IRIE) seront examinées par l’instance électorale, lundi, 27 juin courant, a annoncé le président de l’Instance supérieure indépendante pour les Elections (ISIE), Farouk bouaskar lors d’une déclaration aux médias, vendredi.

Cet examen aura lieu lors de la réunion du conseil de l’ISIE, après l’annonce de la liste définitive des membres des instances régionales qui devront entamer au plus vite l’exercice de leurs fonctions en Tunisie et à l’étranger, a-t-il encore précisé.

L’ISIE avait publié, mercredi, 22 juin, la liste préliminaire des candidats éligibles au statut de membre aux instances régionales, précisant dans un communiqué à cet effet que la date-butoir pour formuler une opposition contre la liste des candidats en lice est fixée pour dimanche 26 juin 2022.

Bouaskar qui était en visite d’inspection à l’entrepôt central de l’ISIE, a affirmé que l’instance a besoin de 99 membres et qu’il est légalement possible à tout citoyen ou parti politique ou association de s’opposer, preuves à l’appui, à la liste qui a été publiée dans un délai de trois jours (pour une durée de 3 jours) via l’adresse électronique dédiée à cet effet et disponible sur la page officielle de l’ISIE.

Mercredi, 22 juin, l’instance électorale a annoncé mettre à la disposition du public la liste préliminaire des candidats ayant rempli les conditions d’éligibilité au statut de membre aux instances régionales (à partir du jeudi 23 juin au dimanche 26 juin) aux sièges des IRIE à l’intérieur du pays et aux sièges des missions diplomatiques et consulaires tunisiennes à l’étranger.