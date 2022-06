Amel Mathlouthi se produira cet été au Festival “Eau et son” d’Augsbourg, en Allemagne

Les Sahariennes, Amel Mathlouthi de Tunisie, quatre chanteuses mauritaniennes, marocaines et algériennes, les groupes touaregs Bombino et Etran De L’Aïr et Fatoumata Diawari du Mali se produiront lors du festival Philharmonique et se feront entendre sur la scène en plein air d’Augsbourg. Des musiciens locaux se produisent également. Le programme se déroulera du 28 juillet au 7 août 2022.

Amel Mathlouthi, la voix de la révolution

Avec un nouveau nom et une nouvelle orientation, le – précédent – Festival des cultures d’Augsbourg démarre cet été. A l’avenir, le festival “Eau et Son” portera sur l’eau et les musiques du monde.

Le bureau culturel de la ville d’Augsbourg et la directrice artistique Girisha Fernando ont développé le concept du festival en coopération avec le Bureau du patrimoine mondial (UNESCO). De nouvelles traditions devraient se développer pour le festival dans les années à venir. Le “Eau et Son” sera dédié chaque année à une région différente – cette année, l’accent est mis sur la zone du Sahara et du Sahel.

Musiciens de Tunisie, du Maroc, et du Mali

Au premier Water and Sound Festival, les groupes de la région du Sahara seront de plus en plus invités à Augsbourg. En termes d’eau, le Sahara est “le contraire de ce que nous avons ici (en Allemagne)”, a déclaré Girisha Fernando. Outre ce contraste intéressant, le Sahara et le Sahel sont aussi “musicalement une région très excitante”.