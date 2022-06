Tunisie : Plus de 32 mille élèves entament ce lundi matin les épreuves écrites du concours de Neuvième année

Plus de 32 mille élèves entament ce lundi matin les épreuves écrites du concours national de fin d’études de l’enseignement de base (concours de la Neuvième année), et technique au sein de 249 centres d’examen. Les épreuves se poursuivront les 21 et 22 juin courant. Les résultats seront proclamés le 5 juillet 2022.

Il s’agit notamment de 27 centres de dépôt de sujet qui ont été aménagés et 6 centres de correction des épreuves écrites. Les élèves passeront au cours de ce premier jour d’examen les deux matières arabe et Anglais, le deuxième jour, Français et sciences naturelles et le dernier jour les mathématiques.

Il s’agit de 3100 places disponibles dans les lycées pilotes. Le nombre des candidats pour la session 2022 a enregistré une augmentation de 12.27pc en comparaison à l’année dernière, soit un nombre de 32796 candidats.

Le nombre des candidats à l’examen de fin de l’enseignement de base technique pour cette session 2022 a baissé soit 167 candidats contre 292 candidats en 2021. Le ministère de l’éducation a pris un ensemble de mesures exceptionnelles au cours de ce concours notamment l’agrandissement de l’écriture au profit de 13 candidats et la présentation de sujets en écriture Braille pour 09 candidats.