Tunisie : L’observatoire Chahed dit craindre une instabilité de la composition du conseil de l’ISIE

L’Observatoire Chahed a dit craindre une instabilité de la composition du Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Les appréhensions de l’observatoire surviennent au lendemain de la démission de l’un des membres de l’Instance électorale et l’absence d’une composante sectorielle dans sa composition initialement prévue pour les instances régionales, ce qui affecte la portée contraignante des décisions réglementaires relatives au déroulement du processus de l’échéance référendaire, a fait savoir l’observatoire dans un communiqué publié mercredi.

L’observatoire a, par ailleurs, estimé que le démarrage de l’inscription des électeurs établis en Tunisie via la plateforme “Touenssa.isie.tn” est une mesure “illégale”, dès lors qu’elle n’est pas prévue par aucune décision réglementaire en vigueur de l’ISIE et n’est pas expressément consacrée par le décret-loi présidentiel n°34 modifiant et complétant la loi organique relative aux élections et au référendum.

Aussi, l’observatoire a exhorté l’ISIE à faire preuve de la plus grande transparence en publiant le nombre des nouveaux électeurs inscrits volontairement ainsi que toutes les mises à jour relatives au registre électoral, en plus l’installation des instances régionales dès que possible.

Il a également mis en garde l’instance électorale contre les risques pouvant découler d’une prise à parti ou partialité lors des campagnes de sensibilisation qu’elle entend organiser, l’appelant à contribuer à promouvoir le sens de l’exercice démocratique, tel qu’énoncé par la Constitution et à encourager les électeurs à exercer pleinement et librement leur droit de vote lors du prochain référendum.