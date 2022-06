France : Macron déclare l’économie de guerre

Le président Emmanuel Macron a déclaré qu’il considérait son pays comme étant entré dans une « économie de guerre », appelant le ministre de la Défense et le chef d’état-major de l’armée à réévaluer la loi sur la programmation militaire en fonction des variables géopolitiques.

Macron a déclaré lors de l’ouverture d’un salon de l’armement lundi qu’il souhaitait « réévaluer » la loi sur la programmation militaire (LPM) 2019-2025, expliquant que l’objectif était « d’adapter les moyens aux menaces », dans le contexte de la guerre en Ukraine.

« J’ai demandé au ministre des Forces armées et au chef d’état-major des forces armées de procéder à une réévaluation dans les prochaines semaines de la loi sur la programmation militaire, afin de se conformer à la situation géopolitique », a-t-il déclaré. « La France est entrée dans une économie de guerre et nous nous y organiserons à long terme », a-t-il déclaré, ajoutant que « nous ne pouvons plus vivre avec les règles d’il y a un an ».

« L’escalade des menaces, comme en témoigne le conflit qui fait rage en Ukraine depuis le 24 février, impose une demande supplémentaire pour aller de l’avant plus vite, plus fort et au moindre coût », a déclaré Macron, poursuivant: « Nous avons encore beaucoup à faire pour nous adapter aux profondes transformations que nous traversons. Pour tous ceux qui doutent de la pertinence de ces efforts, il suffit de regarder à nouveau l’Ukraine, dont les soldats exigent un bon armement et qui ont également droit à une réponse de notre part. »