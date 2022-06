Un Marocain condamné à mort par un tribunal par procuration russe en Ukraine

Un Marocain et deux Britanniques capturés alors qu’ils combattaient pour l’Ukraine ont été condamnés à mort le 9 juin 2022 par un tribunal de la République populaire autoproclamée de Donetsk (RPD), l’un des mandataires de la Russie dans l’est de l’Ukraine, rapportent les agences de presse.

Le tribunal a déclaré les trois hommes – les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun – coupables “d’activités mercenaires et d’avoir commis des actions visant à prendre le pouvoir et à renverser l’ordre constitutionnel de la RPD”, écrit l’agence de presse Interfax citant un responsable du tribunal.

Les trois hommes ont été capturés alors qu’ils combattaient pour l’Ukraine contre la Russie et les forces soutenues par la Russie après le début du conflit en Ukraine le 24 février. Leur avocat a déclaré qu’il ferait appel de la décision.