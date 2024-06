Visite d’une délégation chinoise au projet de la “Cité médicale Al-Aghalba” à Kairouan

Une délégation chinoise a visité le site du projet de la “Cité médicale Al-Aghalba” à Kairouan. La ministre de l’Équipement et du Logement, Sarah Zaafrani Zenzri, a effectué aujourd’hui, jeudi 6 juin 2024, une visite de travail dans le gouvernorat de Kairouan, accompagnée du ministre conseiller auprès du président de la République, Mustapha El Ferjani, ainsi qu’une délégation chinoise. Ils se sont rendus à la ferme qui est prévue d’être transformée en cité médicale, dans la délégation de Menzel Mahdi. La ministre a indiqué dans une déclaration à la correspondante de Jawhara FM dans la région que “la délégation chinoise a réagi rapidement après la visite du président de la République, Kaïs Saïed, en République populaire de Chine”, ajoutant que “la délégation va commencer à préparer des études sur le projet de la Cité médicale Al-Aghalba à Kairouan, qui s’étend sur environ 550 hectares”. Elle a également souligné qu’il y a des engagements de financement pour ce projet du côté chinois, précisant que le budget du projet est estimé à 1,2 milliard de dollars, selon les premières estimations. La ministre de l’Équipement et du Logement a déclaré que “le projet sera réalisé par étapes et que la délégation chinoise réalisera des études hydrauliques, environnementales et de circulation pour changer la nature du projet, passant d’une terre agricole à une zone résidentielle”. De son côté, le ministre conseiller auprès du président de la République, Mustapha El Ferjani, a affirmé que le moteur de ce projet est l’économie liée au secteur de la santé, le projet comprenant un complexe d’enseignement supérieur, des facultés de médecine et de génie biomédical, des écoles de formation de cadres semi-médicaux, ainsi qu’un espace industriel spécialisé dans la fabrication de médicaments et de fournitures médicales.