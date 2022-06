Vent très fort aujourd’hui d’une vitesse qui pourrait atteindre 60km/h. Les bulletins d’alerte reste valides selon l’INM, pour la navigation et la pêche. Mer très agitée à moutonneuse.

Les températures sont relativement en baisse, les maximales seront situées entre 27 et 33 degrés au nord et au centre et entre 35 et 41 sur le reste des régions. Ciel peu nuageux sur la plupart des régions.