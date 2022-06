Tunisie : l’ISIE et la télévision nationale se préparent pour la campagne de sensibilisation

Farouk Bouaskar, président de l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE), a évoqué la contribution des institutions dans la campagne médiatique de sensibilisation préparée par l’instance à l’occasion du référendum national.

Selon un communiqué publié par l’ISIE, les grandes lignes de cette campagne ont été examinées au cours de la session, en plus d’un certain nombre de questions liées aux aspects matériels et logistiques de la mise en œuvre de cette campagne et au contrôle de la zone d’intervention de chaque partie.

Toutes les parties participant à la réunion se sont déclarées pleinement disposées à fournir tous les efforts pour le succès de cette campagne de sensibilisation et à permettre à tous les Tunisiens de disposer de toutes les informations sur ce droit national, notamment en ce qui concerne l’enregistrement et les mises à jour automatisées.