DIRECT SPORT – Football : l’Arabe, nouvelle langue officielle de la FIFA

La langue arabe est désormais admise comme nouvelle langue officielle au sein de la FIFA, confirme une circulaire (N 1797) datée du 7 juin 2022 adressée aux associations membres de l’instance faitière du football mondial, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué publié, mercredi sur son site.

L’article 9 des Statuts de la FIFA est amendé pour accueillir trois nouvelles langues – arabe, portugais et russe -parmi les langues officielles au même titre que les quatre déjà en vigueur, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol et le français.

A ce titre, tous les documents officiels – procès-verbaux, circulaires, règlements, décisions et communications – seront publiés en anglais, espagnol et français, et que, lorsque l’administration l’estimerait nécessaire, des traductions en allemand, arabe, portugais et/ou russe seront également publiées, précise encore la FIFA.

L’approbation du caractère officielle de la langue arabe, entérinée le 31 mars dernier lors du 72e Congrès de la FIFA à Doha (Qatar), est motivée par : ” la vision de la FIFA consistant à rendre le football véritablement mondial afin de permettre à l’instance de communiquer directement avec une communauté du football toujours plus nombreuse. ”

Par conséquent, un plus grand nombre d’associations membres et de parties prenantes pourront accéder plus facilement à des informations relatives aux opérations de la FIFA ainsi que communiquer avec elle, améliorant par là même la compréhension et la coopération à l’échelle internationale.

La FIFA souligne, cependant, que l’”application de cet amendement sera limitée vis-à-vis des dispositions spécifiques du Code disciplinaire de la FIFA, du Code d’éthique de la FIFA et des Règles de procédure du Tribunal du Football”.