DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Légère baisse des températures

Une légère baisse des températures est prévue aujourd’hui. Les maximales varient entre 30 et 36 degrés sur les régions côtières est et le Sahel et entre 38 et 42 degrés sur le reste des régions et pourraient atteindre 44 degrés avec des vents de sirocco.

Temps partiellement brumeux au nord et au centre et peu nuageux au sud. Vent généralement modéré d’une vitesse de 40km/h près des côtes-est et au Golfe de Hammamet. Mer moutonneuse à agitée au nord et au Golfe de Hammamet et peu agitée dans les autres domaines maritimes.