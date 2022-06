DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie (16es de finale) : US Tataouine, ES Zarzis, AS Rejiche et CS Takelsa en 8e

L’US Tataouine, l’ES Zarzis, l’AS Rejiche et le CS Takelsa se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de footabll, à l’issue des matches de 16es de finale disputés mercredi.

L’US Tataouine a été le premier club de Ligue 1 à assurer sa qualification pour les huitièmes de finale sur le terrain, grâce à son large succès face à l’EM Mahdia (L2) 3-1.

Les buts de l’US Tataouine ont été l’oeuvre de Louay Ben Hassine (6), Chiheb Zoghlami (30) et Kouni Khalfa (66 sp) contre un but encaissé à la 77 sp signé Zied Zouissi.

Au prochain tour, l’US Tataouine affrontera le vainqueur du match ES Métlaoui-CS Sfaxien prévu vendredi.

A Soliman, l’ES Zarzis a réussi à renverser la situation après l’ouverture du score par les locaux à la 59e par Hazem Mbarek, pour inscrire deux buts en fin de match par Youssef Khemiri et Younes Rached et se qualifier pour le prochain tour.

Les sang et or croiseront le fer au prochain tour avec le CS Chebba ou l’O.Béja qui s’affronteront jeudi.

A Hammam-Sousse, l’AS Rejiche a du attendre la séance des tirs au but pour écarter l’ES Hammam-Sousse (2-3 tab) après avoir terminé le temps reglementaire et les prolongations sur un score de partité (0-0).

En huitièmes de finale, l’AS Rejiche pourra avoir comme adversaire l’US Monastir qui ira défendre ses chances devant la formation locale de Medjez El Beb, vendredi.

A Takelsa, les locaux ont arraché leur qualification aux dépens de l’ES Fahs lors de la séance des tirs au but (4-3) après avoir résisté à leur adversaire jusqu’à la fin des prolongations (3-3).

Au prochain tour, la formation du Cap Bon va hériter d’un gros morceau puisqu’elle devra défier le vainqueur du match Club Africain-Etoile du Sahel.

L’autre match programmé mercredi, disputé à Majel Belabbès, n’a pas connu son issue après avoir été arrêté à la 86e suite au deuxième but inscrit par le CS Msaken contre la formation locale (1-2).

Rappelons que le CS Hammam Lif a déjà assuré sa qualification pour le prochain tour suite au forfait de son adversaire, le CS Tabarka. Au prochain tour, le club banlieusard affrontera le vainqueur de la confrontation CA Bizertin-Stade Tunisien, programmé jeudi.

Les résultats

Mercredi :

A Tataouine :

US Tataouine – EM Mahdia 3-1

A Takelsa:

CS Takelsa – ES Fahs 3-3 (4-3 tab)

A Soliman :

AS Soliman – ES Zarzis 1-2

A Hammam-Sousse :

ES Hammam Sousse – AS Rejiche 0-0 (2-3 tab)

A Majel Belabbes :

JS Majel Belabbes – CS Msaken arrêté alors que le score est de 1-2 pour CS Msaken.

Reste à jouer

Jeudi 2 juin:

A la Chebba (16h00) :

CS Chebba – Olympique de Béja

A Bizerte 15 octobre (16h00) :

CA Bizertin – Stade Tunisien

A Krib (16h00) :

ES Krib – AS Kasserine

A la Marsa (16h00) :

AS Marsa – US Carthage

A Haffouz (16h00) :

ES Haffouz – ES Sidi Alouane

Vendredi 3 juin :

A Sebikha (16h00) :

AS Sebikha – US Ben Guerdane

A Mjez El Beb (16h00) :

CS Mjez El Beb – US Monastir

A Métlaoui (16h00) :

ES Métlaoui – CS Sfaxien

A Chammekh (16h00) :

Z.Chammekh – Espérance ST

A Radès (17h00) :

Club Africain – Etoile du Sahel

NB : Le CS Hammam Lif a déjà assuré sa qualification pour les huitièmes de finale après le forfait de son adversaire, le CS Tabarka. Au prochain tour, le club banlieusard affrontera le vainqueur de la confrontation CA Bizertin-Stade Tunisien.