TOPNET remporte le Trophée Tunisia RSE Awards 2022

En marge de la première édition du Forum International Responsabilité Sociétale des Entreprises 2022 qui s’est tenu le 12 au 14 Mai dernier à l’Expo Center Médina de Yasmine Hammamet une cérémonie a eu lieu afin de récompenser les meilleures initiatives en matière de gouvernance, de performance sociale, sociétale et environnementale des entreprises tunisiennes.

A cette occasion, TOPNET s’est distinguée dans le domaine social et sociétale en remportant un trophée primant ses efforts continus afin de soutenir les structures sanitaires du pays notamment durant la pandémie, où Topnet a orchestré une vaste action de distribution de concentrateurs d’oxygènes au profit des hôpitaux des zones les plus touchées par la Covid-19, notamment ceux des gouvernorats du Nord-Ouest du pays.

Cet Award a également couronné une année 2021 riche en actions RSE diverses menées par le FSI TOPNET, comme les actions sociétales aux familles nécessiteuses durant le mois Ramadan et les fêtes religieuses en étroite collaboration avec des structures associatives telles que le Croissant Rouge Tunisien ou l’association Afreecan.

Cette distinction souligne également l’engagement RSE de TOPNET dont la démarche s’articule autour de 4 axes :

• Un axe social, porté par un engagement passionné de tous les employés de TOPNET, appuyé par le management et le partenaire social

• Un axe Sociétal, visant à soutenir les associations et les structures publique en difficulté

• Un axe économique visant à développer tout un écosystème de Startups Tunisiennes en soutenant leur business model

• Un axe culturel pour un développement durable et pérenne dans les régions du pays ayant un accès faible aux activités et aux événements culturels.