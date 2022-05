Tozeur : Réalisation de 43 opérations chirurgicales ophtalmologiques gratuitement

Une équipes de médecins bénévoles des deux secteurs, privé et public, ont réalisé dimanche 43 opérations chirurgicales ophtalmologiques au profit de certains citoyens du gouvernorat de Tozeur.

Ces opérations ont été réalisées gratuitement dans une clinique privée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des activités de la caravane médicale, organisée par le ministère de la santé en partenariat avec l’association ” One Day One Dream ” et la société civile ainsi que le cadre médical et paramédical dans le gouvernorat de Tozeur, indique un communiqué du ministère de la santé rendu public.

Une prise en charge des malades a été assurée en concertation avec la direction régionale de la santé de Tozeur et les autorités régionales, précise la même source.