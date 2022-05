Des vaccins deuxième génération contre le coronavirus

Le Dr Katherine O’Brien, responsable des vaccins et de l’immunologie, a déclaré que le monde avait assisté au développement rapide de vaccins contre la COVID-19 au cours des deux dernières années, notant qu’une gamme complète de vaccins est en cours de recherche et de développement, qui seront utilisés pour contrôler les bactéries et les virus autres que le coronavirus émergent.

O’Brien a déclaré que le groupe vaccinal, qui est en cours de développement, se divise en deux catégories, la première étant les vaccins anti-virus et les germes qui n’ont actuellement pas de vaccins, tels que les vaccins contre la lyse respiratoire, l’une des causes les plus courantes de maladies pulmonaires graves chez les jeunes enfants et les nourrissons, qui se présente sous la forme de vagues d’une année sur l’autre dans presque tous les pays du monde.

Un autre nouveau vaccin, qui n’a pas encore été produit, est un vaccin antibactérien qui lutte contre des infections très graves chez les jeunes enfants et entraîne la mort, le GBS streptococcique du groupe B. Il s’agit clairement d’un objectif important pour la prévention de la méningite chez les nourrissons et pour la protection de la vie des nouveau-nés.

Le Dr O’Brien a ajouté que les vaccins étaient également toujours à l’étude, comme le vaccin contre les virus qui touche à l’immunité.

La deuxième catégorie est déjà disponible, mais les scientifiques cherchent à l’améliorer, a-t-elle déclaré, notant que cette catégorie, qui est traitée très sérieusement, comprend les vaccins antituberculeux de deuxième génération, ainsi que les vaccins contre la grippe.