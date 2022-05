DIRECT SPORT – Espagne : Benzema égale Raul comme 2e meilleur buteur de l’histoire du Real

Karim Benzema a égalé la légende Raul comme 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 323 réalisations grâce à un but de la tête marqué à la 19e minute du match contre Levante en clôture de la 36e journée de Liga jeudi au Santiago-Bernabéu.

L’avant-centre français a coupé de la tête un centre de Vinicius venu du côté gauche, et a creusé l’écart pour le Real, qui menait déjà 1-0 après l’ouverture du score de son compatriote Ferland Mendy six minutes plus tôt (13e).

L’international français, arrivé à Madrid en 2009, est toutefois encore loin du meilleur marqueur de l’histoire de la “Maison blanche”, l’inatteignable Cristiano Ronaldo (451 buts), désormais à Manchester United. Courant 2021-2022, Benzema a dépassé les légendes Carlos Santillana (290 buts) et Alfredo di Stéfano (308 buts) avant de rejoindre Raul.

Le natif de Bron, en banlieue de Lyon, fut longtemps critiqué pour son manque de buts au Real Madrid mais il a désormais gagné le coeur des supporters “madridistes”.

Le premier but de “KB9” au Real remonte au 29 septembre 2009, lors de la 3e journée de Liga contre Jerez, alors que le Français venait tout juste de débarquer dans la capitale espagnole en provenance de l’Olympique lyonnais.

Cette saison, Benzema cumule 44 buts et 14 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, loin devant les 18 buts de Vinicius et les 12 de Marco Asensio, les deux autres meilleurs buteurs du Real cette saison derrière lui.

Le meilleur buteur et meilleur passeur actuel de la Liga (27 buts et 11 passes décisives en 31 matches) est en course pour glaner son premier trophée de “Pichichi” en Espagne, après celui remporté en 2007-2008 en Ligue 1 avec Lyon (avec vingt buts en L1 et 31 toutes compétitions confondues cette saison-là).