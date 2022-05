Tunisie – Examens nationaux : Un réseau spécialisé de fraude déjoué

Le porte-parole officiel de la Garde nationale a déclaré que les équipes de recherche et d’inspection de la Garde nationale à Tunis et à Sousse a pu dévoiler un réseau spécialisé dans la préparation d’équipements de pointe afin de tricher aux examens nationaux. Le réseau est actif entre Tunis, Sousse et Kasserine.

La garde nationale a pu arrêter 8 personnes, a saisi 17 casques et des télécommandes, 07 appareils de communication modernes, 24 Batteries, un ensemble de cartes SIM et de téléphones portables, et une somme d’argent de 920 dinars.