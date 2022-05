Tunisie – Alerte météo : Pluies éparses et orageuses attendues cette nuit dans ces régions

L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit, dans son bulletin de suivi, des pluies éparses et localement orageuses sur l’extrême Nord-Ouest du pays.

Sur le reste des régions, le temps va progressivement s’améliorer et des éclaircies se développeront. Le ciel sera de moins en moins nuageux.

Dans son bulletin, l’INM appelle à la vigilance et met en garde dimanche contre des rafales de vent dans le Golfe de Hammamet qui pourraient atteindre les 50 km/h. Elles seront moins fortes sur le reste des régions et les zones maritimes.

La mer sera très agitée à agitée et les températures oscilleront, cette nuit, entre 12 et 17°c au Nord et au Centre et entre 17 et 22°c au Sud.