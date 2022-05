DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Températures en hausse

Les températures poursuivront leur tendance haussière. Les maximales oscilleront entre 23 et 28 degrés au nord et les hauteurs et entre 28 et 33 degrés sur le reste des régions, selon l’Institut nationale de la météorologie (INM).

Dans son bulletin de suivi, l’INM prévoit des changements durant l’après-midi avec l’apparition de cellules orageuses sur le nord et localement le centre et qui seront accompagnés de plueis éparses avec possibilité de chutes de grèles sur des endroits précis. La vitesse du vent atteindra 40 km/h près des cotes nord et la mer sera agitée dans le nord.