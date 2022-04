DIRECT SPORT – LCA (EST-ES Sétif) : “Nous sommes conscients de l’importance de l’enjeu et déterminés à le relever” (R. Jaidi)

L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis, Radhi Jaidi a assuré que ses joueurs sont conscients de l’importance de l’enjeu et de la responsabilité qui leur est dévolue, soulignant leur détermination à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions d’Afrique.

“Mes joueurs affichent une grande détermination à s’imposer demain à Radès et à mettre fin à la stérilité offensive qui a marqué la manche aller à Alger, pour aller en demies”, a déclaré Jaidi, jeudi, en conférence de presse précédent le quart de finale retour de la Ligue des champions devant opposer, vendredi soir, à Radès (22h00), l’Espérance de Tunis à l’ES Sétifienne.

Pour l’entraîneur sang et or, “le match sera difficile et décisif pour les deux équipes, du fait que seul le vainqueur sera en mesure d’intégrer le dernier carré, après le nul vierge concédé par les deux formations vendredi dernier à Alger”.

Jaidi a dit s’être focalisé dans sa préparation sur les aspects psychologique et mental, notant avoir perçu une détermination auprès de ses joueurs à sortir victorieux de la confrontation de Tunis, malgré l’absence du public.

Et le technicien d’ajouter: “Lors du match d’Alger, l’Espérance s’était procuré pas moins de quatre occasions de but manifestes et elle avait l’occasion de sceller le sort de la qualification dès l’aller, mais la stérilité offensive en a décidé autrement, d’où la focalisation de notre travail cette semaine sur la construction offensive et le finish”.

S’agissant de l’absence du milieu de terrain marocain Sabir Bougrine, le coach sang et or a fait savoir que Bougrine est toujours sous surveillance médicale et que sa participation ce vendredi est tributaire de la décision du staff médicale.

“Nous sommes parés à tous les scénarios et nous engagerons une stratégie de jeu à même de nous aider à palier l’impact de l’absence de Bougrine”, a-t-il conclu.