DIRECT SPORT – Stade olympique de Sousse : 99% des travaux sont terminés (Maire de Sousse)

Les travaux d’extension du stade olympique de Sousse ont enregistré une progression de 99%, après la résolution d’un certain nombre de problèmes qui entravaient auparavant l’avancement des travaux, apprend-on vendredi, auprès du Maire de Sousse, Mohamed Ikbel Khaled.

Les travaux ont notamment porté sur les gradins et les tribunes extérieures Est, Nord et Sud, afin que le stade puisse accueillir 40 000 spectateurs au lieu de 23 176 spectateurs actuellement.

Le maire de Sousse a déclaré à l’agence TAP que l’opération de plantation du gazon a été entamée fin décembre 2021, et que cela nécessite beaucoup de soins et de suffisamment de temps pour bien pousser. Il a ajouté que selon les spécialistes et les techniciens le terrain est qualifié pour accueillir des matches espacés dans le temps, mais non des entrainements quotidiens des équipes.

Il a également indiqué que le ministère de l’Equipement et de l’Habitat est en train de préparer le dossier d’installation de nouveaux éléments dans le stade tels que les écrans électroniques, l’éclairage LED conforme aux normes FIFA, les équipements liés à la diffusion radio et télévision, la mise en place d’une nouvelle tribune de presse et de 40 000 chaises après avoir concentré 4700 chaises dans une première tranche.

Il est à noter que l’Etoile du Sahel a été contrainte de disputer ses matches de Ligue 1 cette saison au stade de Hammam-Sousse, alors qu’elle a disputé ses rencontres de la Ligue des champions d’Afrique au stade Hammadi Agrebi de Radès.