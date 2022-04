Palestine : Grève générale et deuil national suite à une attaque contre des civils

Les forces nationales et islamiques de la ville de Ramallah et d’Al-Bireh en Palestine occupée ont déclaré un deuil national et une grève générale, appelant à « une escalade sur le terrain sur les points de friction et de contact » avec l’armée d’occupation.

Jeudi, le Comité de coordination des factions de la province de Bethléem a annoncé une grève à grande échelle.

Plus tôt, trois Palestiniens ont été tués et des dizaines blessés par les forces israéliennes, qui en ont arrêté huit autres, lors d’affrontements dans plusieurs villes palestiniennes.

Pour sa part, le mouvement palestinien Fateh a dénoncé « le massacre commis par les forces d’occupation contre le peuple palestinien et leurs violations continues contre leurs lieux saints, en particulier la mosquée Al-Aqsa ».

« Ce silence encourage l’occupation à commettre chaque jour davantage de crimes contre le peuple palestinien », a déclaré le Fateh dans un communiqué.

« Le peuple palestinien défendra sa terre et ses lieux saints contre ces attaques et crimes commis contre lui », a déclaré le groupe.