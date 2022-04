Tunisie : Vers un dialogue permanent gouvernement-UGTT

La situation générale dans le pays et les moyens d’instaurer un dialogue permanent et périodique entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont été au centre d’une réunion, tenue mardi 13 avril 2022, entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden-Romdhane, et le secrétaire général de l’organisation syndicale, Nourredine Taboubi.

Ce dialogue devrait porter sur les principales préoccupations des Tunisiens, dont la préservation du pouvoir d’achat et la lutte contre la hausse des prix, et ce à travers la conjugaison des efforts et la mise en place de nouvelles approches permettant de surmonter les difficultés, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Cette rencontre a également permis de préparer celle prévue le 15 courant entre des membres du gouvernement et des représentants de l’UGTT.

La réunion devrait également offrir l’opportunité pour discuter de certains sujets, d’activer le dialogue et d’apporter des réponses adéquates à la crise sociale et économique qui secoue le pays.

Selon la page ” Echaab News “, la réunion entre la cheffe du gouvernement et le secrétaire général de la centrale syndicale a été axée sur la relation avec l’exécutif, la situation sociale ainsi que sur les accords en suspens.