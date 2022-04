DIRECT SPORT – L2 : la LNFP annule le match AS Djerba-AS Gabès

La Ligue Nationale de Football Professionnel a décidé d’annuler le match AS Djerba-AS Gabès de la 3e et dernière journée Play-off de la Ligue 2 (Groupe B), considérant que ce match est devenu une formalité et sans effet sur le classement, puisque la seule place qualificative pour la Ligue 1 se jouera entre l’O.Sidi Bouzid et Kalaa Sport.

L’O.Sidi Bouzid occupe la tête du groupe B avec 6 points, devant Kalaa Sport (4 points), tandis que l’AS Djerba est troisième avec 1 point d’avance sur l’AS Gabès (0 point).