Tunisie : Le ministère de la Défense appelle les corps médical et paramédical à accomplir le service national

Le ministère de la Défense nationale a appelé le corps médical (médecins, dentistes et pharmaciens) et celui paramédical (techniciens supérieurs et infirmiers), âgés de moins de 35 ans, à accomplir le service national en dehors des unités des forces armées auprès du ministère de la Santé publique.

Dans un communiqué rendu public jeudi 7 avril 2022, le département de la Défense appelle les citoyens qui remplissent les critères précités à rejoindre, du 18 avril au 13 mai 2022, le bureau régional de service national le plus proche.

Les volontaires seront transférés aux Centres régionaux de conscription et de mobilisation pour finaliser les procédures de conscription et être affectés, selon les besoins, dans l’unité sanitaire la plus proche de leurs domiciles.

Cet appel vise à renforcer les structures de la santé publique par le personnel compétent, et ce conformément aux dispositions de la Loi n° 2004-1 du 14 janvier 2004, relative au Service national.