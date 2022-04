Leila Alouane : Eviter une consommation excessive de sucre pendant le Shour pour prévenir les maux de tête

Leila Alouane, professeur en nutrition, a mis en garde contre une consommation excessive de sucre au shour (repas pris avant le début du jeûne).

Ce comportement alimentaire, a-t-elle expliqué, peut provoquer une hyperglycémie puis une hypoglycémie au bout de deux heures, entraînant des maux de tête pendant le jeûne. Elle a ajouté, dans une déclaration, mercredi, à la TAP, que les maux de tête pendant la période de jeûne ont d’autres causes, notamment le tabagisme et les stimulants, mais la douleur diminue après un certain temps (5 jours de jeûne au moins), appelant à limiter la consommation de sucre.

D’autre part, la spécialiste a appelé à répartir la consommation d’aliments générateurs d’énergie sur trois périodes après la rupture du jeûne afin de ne pas fatiguer l’estomac, le cœur, le foie et le cerveau. Elle a également insisté sur le fait de ne pas manger beaucoup de dattes (une ou deux seulement) à la rupture de jeune, de boire un peu de lait pour protéger l’estomac, d’attendre un peu, puis de commencer à manger la soupe et de faire une pause de 5 minutes avant de prendre la salade.

Elle a recommandé d’éviter les aliments gras, de ne pas manger beaucoup de féculents et de réduire la consommation de sucre pendant la soirée. En ce qui concerne les causes de la somnolence ressentie après le dîner, Alouane a souligné qu’elle est due à la fatigue et à un manque d’oxygène délivré au cerveau puisque le cœur pompe d’importantes quantités de sang dans l’estomac en raison de mauvaises habitudes alimentaires (manger rapidement ou trop gras).