DIRECT SPORT – LC1 : face à Benfica, Liverpool devra être à son maximum, avertit Klopp

Liverpool devra encore “être à (son) maximum” contre Benfica, mardi, s’il veut passer les quarts de finale de la Ligue des champions, a mis en garde l’entraîneur Jürgen Klopp dont l’équipe court après un quadruplé historique.

“Etre à notre maximum, c’est le projet pour tous les matches”, a souligné l’Allemand, qui a insisté sur le pédigrée de son adversaire, lors de la conférence de presse de veille de match.

“Benfica est l’une des équipes qui a remporté le plus de titres au Portugal, même si il n’est pas où il voudrait être au classement actuellement (3e à 12 points du leader, Porto, NDLR), mais ils ont fait un bon parcours en Ligue des champions” en sortant notamment Barcelone et l’Ajax, a-t il rappelé.

“C’est une équipe qui aime jouer, (…) prête à prendre des risques.

Quand ils ont la balle, ils explosent et il faut défendre dans beaucoup de zones et il faudra donc faire en sorte de regagner le ballon pour utiliser cela” à notre profit, a-t-il détaillé.

“Ils ont un mélange de joueurs techniques, de vitesse et une bonne organisation.

C’est ce qui les rend dangereux”, a poursuivi le technicien.

Pour affronter les Portugais, Liverpool pourra compter sur tout son groupe, y compris le latéral Trent Alexander-Arnold, remis d’une petite

blessure, dans un secteur qui fait la force des Reds, a insisté Klopp.

Ne pas prendre de but, “c’est ce que je demande parce que cela donne de la stabilité et cela permet de gagner 1-0 parce qu’on ne peut pas toujours marquer plus de buts que l’adversaire”, a-t-il rappelé.

“C’est l’alpha et l’oméga, c’est la base de tout ce qu’on fait”, a-t-il encore insisté, louant la grande maturité de son équipe face aux multiples échéances à venir.

“C’est très important, même si ce n’est pas la seule chose dont nous avons besoin.

Il faut du désir, la bonne mentalité et l’excitation.

Mais si on

rajoute la maturité à tout ça, c’est le top”, a-t-il estimé.

“Et c’est quelque chose qui ne s’achète pas.

Il faut mûrir en tant que joueur, que coach, en tant qu’équipe.

Cela permet de garder son calme face à l’avenir.

C’est ça, l’expérience”, a-t-il résumé.