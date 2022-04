Des pluies éparses sont attendues cette nuit, sur les régions de nord et du centre. Le ciel sera dégagé sur les gouvernorats du sud.

Les températures se situeront entre 10 et 14 degrés au nord et au centre, entre 17 et 21 degrés au reste de régions, et aux alentours de 6 degrés aux hauteurs ouest du pays.

Le vent soufflera fort près de cotes et au sud, avec des phénomènes de sable, ce qui entrainera une baisse du niveau de la visibilité horizontale. La mer sera très agitée sur les cotes nord.