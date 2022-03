Décès de Moncef Kaouach et cérémonie de fark

Le banquier d’affaires Moncef Kaouach est décédé ce lundi 28 mars 2022 après une longue lutte contre la maladie.

Reconnu comme l’un des meilleurs financiers de sa génération aussi bien en Tunisie qu’en Europe, diplômé d’HEC Paris, il commence sa carrière à la Société Générale, dont il dirigera la FRAB sa filiale pour le monde arabe.

De retour en Tunisie en 1981, il fonde la BTEI (Banque tuniso-émiratie d’investissements, actuelle BTE) et dirigera plusieurs institutions financière majeures de la place telles que la Banque du Sud (actuelle ATTIJARI), l’UIB, la STB, etc.

Il a, en outre, travaillé à Londres et contribué à la création d’une banque d’affaires, avec des investisseurs arabes et étrangers et aidé la Tunisie à bénéficier de plusieurs financements étrangers.

Avec la banque, l’enseignement était son autre grande passion. Il attachait une importance égale au savoir et encore plus à la transmission du savoir. Tout au long de sa carrière, il a enseigné l’économie et la finance notamment à la Sorbonne, à l’IFID, et à la Faculté de Sciences économiques de Tunis.

Ancien maire de Carthage, amoureux de sport, il a été vice-président de l’EST et a été le fondateur de l’UST, suite à la fusion des deux clubs, Tataouine sports et la Jeunesse sportive de Rogba.

La cérémonie du Fark aura lieu aujourd’hui à son domicile, 60, Avenue Fattouma Bourguiba, La Soukra après la prière de l’Asr.