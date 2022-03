Code de conduite des Oscars : Will Smith pourrait-il perdre son Oscar?

Will Smith pourrait être invité à rendre sa statuette du meilleur acteur après son agression en direct sur scène de Chris Rock. C’est en tout cas ce qu’ont déclaré des initiés de l’industrie au New-York Post.

The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui a remis des prix, dimanche 27 mars 2022 au Dolby Theatre de Los Angeles, a des directives strictes dans son code de conduite.

Une source hollywoodienne haut placée a déclaré au Post après l’incident: « C’est essentiellement une agression. Tout le monde était tellement choqué dans la pièce, c’était tellement inconfortable.

«Je pense que Will ne voudrait pas rendre son Oscar, mais qui sait ce qui va se passer maintenant … L’adhésion à l’Académie est un honneur offert à seulement quelques privilégiés au sein de la communauté mondiale des cinéastes».

« En plus d’atteindre l’excellence dans le domaine des arts et des sciences cinématographiques, les membres doivent également se comporter de manière éthique en défendant les valeurs de l’Académie que sont le respect de la dignité humaine, l’inclusion et un environnement favorable qui privilégie la créativité ».

Pour le moment, aucune décision n’a été prise concernant un éventuel retrait de l’Oscar du meilleur acteur à Will Smith.