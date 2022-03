Tunisie : Grève générale de 3 jours des agents municipaux

Les agents municipaux dans toute la République entament à partir de demain mercredi une grève générale de trois jours et observent des rassemblements de protestation sur les lieux de travail pour inciter le gouvernement à répondre à leur revendications qui concernent le Statut des agents municipaux, les primes spécifiques et l’amendement du code de travail.

Il s’agit de la deuxième grève générale du genre cette année, après la grève de deux jours menée par les agents municipaux les 20 et 21 février dernier en raison de la non satisfaction des demandes soumis au gouvernement “, a indiqué, dans une déclaration à l’agence TAP Zied Khammasi, membre de la fédération et secrétaire général du syndicat des agents de la municipalité de Tunis.

Les agents municipaux revendiquent une prime spécifique de 200 dinars, l’affectation des diplômés dans des postes adaptés à leur niveau d’instruction et la révision du statut des agents municipaux.

Dans un communiqué, la fédération générale des agents municipaux a appelé tous les travailleurs, l’Agence municipale des services de l’environnement et l’Agence municipale de gestion à adhérer à l’appel à la grève les 23, 24 et 25 et à se rassembler dans les municipalités.

Les travailleurs des cimetières et des cortèges funéraires ont été exclus de la grève.