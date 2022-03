Des averses isolées sont attendues, cette nuit, au centre et localement au nord et au sud. Vent fort d’une vitesse qui pourrait atteindre 60km/h près des côtes et au sud où il y’aura des vents de sable locaux.

Mer très agitée et les alertes concernant la navigation et la pêche restent en vigueur. Temps froid au nord et au centre où les températures sont situées, la nuit, entre 8 et 13 degrés et entre 13 et 18 degrés au Sud.