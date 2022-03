Tunisie – USA : Maher Madhioub détaille sa visite à New York et Washington

S’exprimant sur les ondes de Jawhara Fm vendredi, le député gelé Maher Madhioub a déclaré que sa visite aux États-Unis le mois dernier faisait partie de son rôle de représentant du parlement tunisien à l’étranger.

Maher Madhioub a expliqué que le Président de la République a suspendu les travaux du parlement mais ne l’a pas dissous, ajoutant que le parlement tunisien fait partie d’un système mondial, l’Union interparlementaire.

Il a ajouté qu’il s’était rendu en Amérique pour représenter le parlement tunisien sous la direction et le mandat du président du parlement, a-t-il déclaré.

Le député gelé a révélé que sa visite à New York et à Washington faisait partie d’une conférence annuelle entre l’Union interparlementaire et les Nations Unies sur le climat et la démocratie.