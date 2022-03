DIRECT SPORT – Ligue 1 : des matches importants pour les équipes du haut comme du bas du tableau

L’Espérance de Tunis affrontera mercredi l’US Ben Guerdane, en match en retard de la 11e journée de la Ligue 1 de football professionnel dont le principal enjeu est le leadership du groupe A.

La formation sang et or, leader du groupe A avec 20 points, accueillera à Radès l’US Ben Guerdane qui suit avec 2 points de retard, avec l’intention de creuser l’écart en tête du classement et de conforter ses chances de qualification aux Play-offs avec les trois points du bonus.

De leur côté, les visiteurs, malgré le déplacement périlleux, tenteront de rester dans une dynamique de victoire qui leur permettrait de ravir la première place au leader, à trois journées de la fin de la première phase.

Une autre confrontation non moins importante se jouera à Tataouine qui verra l’équipe locale, 3e avec 16 points, recevoir son co-locataire sfaxien avec l’objectif pour chacune des deux équipes de se détacher de son adversaire du jour et au meilleur des cas arracher la deuxième place à l’US Ben Guerdane en cas de défaite de celle-ci à Radès.

Mais la qualification aux play-offs reste l’objectif principal pour les locaux qui espèrent renouer avec la victoire en profitant de l’avantage du terrain et du public, et pour les visiteurs qui tenteront de se racheter après leur mauvaises performances aussi bien en championnat qu’en coupe de la confédération africaine.

Dans le groupe B, l’Etoile du Sahel, 5e avec 12 points ex aequo avec le CS Chebba, se rendra chez l’ES Zarzis qui partage la dernière place avec l’AS Soliman (10 points), en vue de rentrer avec les trois points de la victoire qui permettraient aux protégés de Lassaad Jarda de s’approcher du podium.

Mais leur tache de s’annonce pas aisée devant une équipe qui lutte pour le maintien et qui espère décrocher la victoire qui lui permettraient de s’extirper du bas du classement.

Groupe A :

A Radès

Espérance de Tunis – US Ben Guerdane

A Tataouine

US Tataouine – CS Sfaxien

Classement: Pts J G N D BP BC Diff

1. Espérance ST 20 10 6 2 2 14 4 +10

2. US Ben Guerdane 18 10 5 3 2 9 6 +3

3. Club Sportif Sfaxien 16 10 5 1 4 9 7 +2

. US Tataouine 16 10 5 1 4 11 11 0

5. ES Hammam Sousse 14 11 3 5 3 8 7 +1

6. Etoile S. Metlaoui 13 11 3 4 4 8 12 -4

. CA Bizertin 13 11 4 1 6 9 13 -4

8. CS Hammam-Lif 6 11 1 3 7 7 15 -8

Poule B

A Zarzis :

ES Zarzis – ES Sahel

Classement : Pts J V N D BP BC Diff

1. US Monastir 22 11 6 4 1 8 2 +6

2. AS Réjiche 19 11 5 4 2 10 7 +3

3. C. Africain 16 11 4 4 3 7 6 +1

4. O. Béja 13 11 4 1 6 7 8 -1

5. ES Sahel 12 10 2 6 2 6 6 0

. CS Chebba 12 11 3 3 5 6 8 -2

7. ES Zarzis 10 10 2 4 4 4 7 -3

. AS Soliman 10 11 2 4 5 4 8 -4