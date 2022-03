Ben Arous : Campagne de sensibilisation pour un dépistage précoce du cancer du côlon

La direction de la santé préventive à Ben Arous organise une campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du côlon au profit du public en plus des sessions de formation au profit des cadres médicaux.

Dans une déclaration à l’agence TAP, lundi, la docteure Besma Ben Nejma a fait savoir que cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la manifestation de mars bleu consacrée pour la promotion du dépistage du cancer colorectal qui est le 2ème cancer le plus fréquent chez les femmes après le sein.

Le dépistage précoce concerne les personnes âgées entre 50 et 74 ans, a indiqué la docteure en signalant qu’il s’agit d’un test immunologique de détection de sang occulte dans les selles.

Selon la même source, les causes de cette maladie en plus des antécédents familiaux, le surpoids, l’inactivité physique, l’alimentation riche en graisses animales et la consommation de l’alcool et du tabac.

A noter que 2212 nouveaux malades du cancer du côlon ont été enregistrés en Tunisie répartis entre 1050 femmes et 1162 hommes.