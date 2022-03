DIRECT SPORT – Championnat d’Espagne : Villarreal 6e, Valence freiné

Villarreal, qui se déplacera sur le terrain de la Juventus Turin mercredi pour disputer son 8e de finale retour de Ligue des Champions (1-1 à l’aller), accueillait le Celta Vigo à l’Estadio de la Ceramica samedi soir, dans le cadre de la 28e journée de Liga.

Les hommes d’Unai Emery l’ont emporté (1-0) grâce à un but de Dani Parejo (64′). Avec ce succès, le Sous-marin jaune retrouve provisoirement la 6e place et met la pression sur la Real Sociedad. Sur la pelouse de Getafe, Valence avait l’occasion de se rapprocher des places européennes. Au terme d’un triste 0-0, les Merengots n’ont pas su saisir leur chance et restent 9e du championnat. Espanyol et Levante se sont eux aussi laissés sur un score de parité 0-0, tandis qu’Elche s’est imposé à Grenade (1-0).

Vendredi 11 mars

Atlético Madrid – Cadix 2 – 1

Samedi 12 mars

Levante – Espanyol Barcelone 1 – 1

Grenade – Elche 0 – 1

Villarreal – Celta Vigo 1 – 0

Getafe – Valence 0 – 0

Dimanche 13 mars

(14h00) Rayo Vallecano – Séville FC

(16h15) Betis Séville – Athletic Bilbao

(18h30) Real Sociedad – Alavés

(21h00) FC Barcelone – Osasuna

Lundi 14 mars

(21h00) Majorque – Real Madrid

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Real Madrid 63 27 19 6 2 56 21 35

2. Séville FC 55 27 15 10 2 39 18 21

3. Atlético Madrid 51 28 15 6 7 52 36 16

4. FC Barcelone 48 26 13 9 4 48 29 19

5. Betis Séville 46 27 14 4 9 49 35 14

6. Villarreal 45 28 12 9 7 48 26 22

7. Real Sociedad 44 27 12 8 7 28 29 -1

8. Athletic Bilbao 40 27 10 10 7 32 26 6

9. Valence 37 28 9 10 9 41 43 -2

10. Celta Vigo 35 28 9 8 11 33 32 1

11. Osasuna 35 27 9 8 10 26 31 -5

12. Espanyol Barcelone 33 28 8 9 11 34 41 -7

13. Elche 32 28 8 8 12 30 39 -9

14. Rayo Vallecano 31 26 9 4 13 28 32 -4

15. Getafe 28 28 6 10 12 26 32 -6

16. Majorque 26 27 6 8 13 26 45 -19

17. Grenade 25 28 5 10 13 28 44 -16

18. Cadix 24 28 4 12 12 24 41 -17

19. Alavés 22 27 5 7 15 21 44 -23

20. Levante 19 28 3 10 15 30 55 -25.