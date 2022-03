Sfax : La Cour d’appel examinera à nouveau les verdicts relatifs à la crise des ordures ménagères

Les verdicts en référé rendus par le tribunal de première instance à Sfax le 7 septembre 2021 concernant la désignation d’une solution provisoire à la crise des ordures ménagères à Sfax, seront examinés à nouveau la semaine prochaine par la Cour d’appel, après avoir fait l’objet d’un recours par l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), a indiqué une source du tribunal de première instance à Sfax à l’Agence TAP.

Lors du deuxième atelier sur la crise de gestion des déchets en Tunisie et la réforme du système juridique dans ce domaine tenu samedi à Sfax, Ahmed Bahloul a souligné la nécessité d’entrevoir les moyens à mettre en œuvre pour développer le système juridique, à partir d’une perspective experte et d’un point de vue technique et juridique, afin de fournir des solutions aux autorités de tutelle pour éviter que cette crise ne se reproduise à Sfax ou ailleurs.

“La crise des déchets à Sfax et en Tunisie doit être surmontée en rompant avec la solution des dépôts qui ne fournissent qu’une réponse temporaire mais demeure un procédé obsolète pour un domaine qui doit être approcher d’une manière plus globale qui inclue la valorisation et de la gestion des déchets”, a estimé la même source.

Les participants à cet atelier, organisé par un collectif d’associations environnementales et juridiques, ont évoqué un manque de textes juridiques en matière de gestion des déchets en Tunisie, notant que la création d’unités de valorisation des déchets se heurte souvent à un rejet social de la part des populations.