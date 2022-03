DIRECT SPORT – Ligue 1 (11e journée) : suspense en haut du tableau et flou total en bas du classement

L’US Monastir, leader de la Poule B, compte bien remporter sa première victoire de la phase retour lorsqu’elle accueillera dimanche l’AS Soliman, dernier du classement, pour le compte de la 11ème journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Les protégés de Faouzi Benzarti, auteurs d’un nul précieux lors de leur dernier derby face à l’Etoile du Sahel, joué à Kairouan, savent pertinemment que la victoire leur ouvrirait les portes de la qualification pour les play-offs et leur permettrait en même temps de conserver la première place du groupe et de gagner les trois points du bonus lors de la prochaine phase.

Mais leur mission ne semble pas aisée face à un adversaire déterminé à son tour à rentrer avec un résultat positif pour continuer l’opération sauvetage après sa brillante victoire mercredi face au Club Africain.

Le Club Africain, deuxième à 3 points du leader, se rendra chez le dernier l’O. Béja (10 points) afin de se rattraper après son dernier faux-pas à Soliman et de retrouver le chemin des victoires dans l’objectif de mettre la pression sur le leader et de conserver toutes ses chances de gagner les trois points de bonus.

Mais les clubistes auront affaire à une équipe des cigognes qui tentera de son côté de se racheter après la défaite à domicile concédée devant le CS Chebba en essayant de remporter les trois points de la victoire et prendre une bouffée d’oxygène dans la perspective de s’extirper du bas du tableau malgré la difficulté de la tache en présence de pas moins de cinq équipes qui luttent pour le maintien.

Le petit derby opposant à domicile le CS Chebba, 5e avec 12 points, à l’AS Rejiche, 2e avec 16 points, s’annonce très disputé puisque les deux équipes partent avec des objectifs différents. Les locaux espérant signer une troisième victoire d’affilée pour s’éloigner du bas du bas du tableau tandis que les visiteurs tenteront de conforter leurs chances d’accéder aux play-offs avec l’espoir de s’emparer de la deuxième place en cas d’une nouvelle contreperformance des Clubistes à Béja.

Dans la poule A , le match entre Bizertins, avant-derniers (10 points), et Hammam-lifois (derniers 6 points) prévue au stade 5 octobre, ne manquera pas d’importance non plus pour les deux équipes du bas du classement.

Si la victoire est impérative pour le CA Bizertin qui a besoin de stopper l’hémorragie de points après 4 défaites consécutives compliquant davantage sa situation, elle l’est aussi pour les banlieusards qui doivent mettre tout leur poids dans la rencontre pour décrocher les trois points et se relancer dans la course pour le maintien.

La rencontre de Hammam Sousse entre les locaux (5e, 13 points) et leur poursuivant l’ES Metaloui (12 points) sera placée sous le signe de la confirmation, après les résultats positifs enregistrés par des deux adversaires. L’ES Hammam-Sousse qui a remporté 5 points lors de ses trois derniers matches, dont un match nul arraché à l’Espérance de Tunis, espère continuer sur sa lancée pour s’installer dans le ventre mou du tableau. Même chose pour les visiteurs qui cherchent à aligner une troisième victoire de suite

pour s’assurer définitivement sur leur sort.

Poule A

Dimanche 13 mars

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse – ES Metlaoui

A Bizerte :

CA Bizertin – CS Hammam-lif

Mercredi 16 mars :

A Tataouine :

US Tataouine – CS Sfaxien

A Radès :

Espérance de Tunis – US Ben Guerdane

Poule B

A Monastir

US Monastir – AS Soliman

A Chebba :

CS Chebba – AS Rejiche

A Béja :

O. Béja – C.Africain

Mercredi 16 mars:

A Zarzis :

ES Zarzis – Etoile du Sahel