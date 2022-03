DIRECT SPORT – LCA (4e J/Gr C) EST-ESS (2-0) : L’Espérance remporte le clasico retour et met un pied en quarts

Le deuxième clasico tunisien de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique n’a pas connu le même sort que celui de la 3e journée, en se soldant par une victoire de l’Espérance sportive de Tunis aux dépens de l’Etoile sportive du Sahel (2-0), samedi à Radès.

L’algérien Abdelkader Badrane et Mohamed Ali Ben Romdhane ont signé les deux réalisations espérantistes, respectivement, à la 66e et 77e.

L’autre match du groupe disputé la veille à Alger s’est soldé par une victoire du CR Belouizdad aux dépens du Jwaneng Galagy du Botswana (4-0).

A l’issue de cette 4e journée, l’Espérance est co-leader avec le CR Belouizdad (8 points chacun), devant l’Etoile du Sahel (3e avec 3 points). Jwaneng Galagy ferme toujours la marche avec un seul point.

Pour leurs prochaines sorties à l’occasion de la 5e journée, l’Espérance recevra le Jwaneng Galaxy du Botswana, samedi prochain à Radès à partir de 17h, tandis que l’Etoile du Sahel ira à Alger pour affronter le CR Belouizdad le même jour à partir de 20h.

Cet après-midi, l’enjeu pesait lourd sur le dos des 22 acteurs sur la pelouse et cela était clairement perceptible au niveau du jeu.

Il a fallu attendre la 10e minute de jeu pour voir enfin les sang et or changer de rythme et accélérer la cadence. L’espérance tentait tant bien que mal de poser son jeu habituel mais butaient sur un bloc défensif étoilé compact et avancé qui gênait efficacement leur construction offensive.

A la 20e, le coach étoilé, Lassad Jarda contraint de jouer sa première carte avec la sortie sur blessure de Ghofrane Nawali, lançait Iheb Msakni.

A la 31e sur un long dégagement, Ilyes Chetti se retrouvait en un contre un avec un défenseur étoilé en direction des cages de Ali Jmal qu’il fixait avec de tirer de son pied gauche mais son ballon manquant de force est facilement intercepté par le portier sahélien.

A la 45+2, Ghaylène Chaalali d’une frappe limpide sur un coup franc direct, était proche de signer l’ouverture du score, mais le gardien Jmal brillait à nouveau en sortant une nouvelle parade exceptionnelle.

Les cinq minutes de temps additionnel ne chargeaient rien à la donne, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un nul vierge.

A la reprise, on s’attendait à une seconde période décisive.

Les protégés de Radhi Jaidi se montraient les plus menaçants. a force de presser haut, ils mettaient à rude épreuve les défense adverse et étaient à un doigt d’ouvrir la marque à la 49e.

Une attaque placée amorcée depuis le milieu de terrain; les coéquipiers de Mohamed Ali Ben Romdhane jouaient des balles courtes à la manière de la Tiki Taka du Fc Barcelone de Pep Guardiola, avant de se mettre à plusieurs pour finir l’action, mais les défenseurs étoilés ne laissaient rien passer.

Face à la menace pesante des sang et or, les coéquipiers d’Iheb Msakni et dans un sursaut d’orgueil devant les quelque 17 mille supporters étoilés présents, devenaient plus entreprenants dès l’heure de jeu, mais leurs tentatives restaient timides.

De leur côté, les espérantistes persévéraient à vouloir percer la défense adversaire. Et la délivrance intervenait enfin pour le club de Beb Souika à la 66e, lorsque le marocain Saber Bougrine sur un coup franc trompait la défense de l’Etoile par une passe lobée en direction de l’algérien Abdelkader Badrane qui ne manquait pas sa frappe en demi-volée pour faire trembler les cages de Ali Jmal.

En guise de riposte, l’ES Sahel reprenait ses manœuvres. Mohamed Habib Yeken était même tout proche d’égaliser à la 73e d’un très beau geste acrobatique dans la surface de réparation adverse mais son ballon passait au dessus de la barre transversale.

Mais la domination espérantiste se concrétise à nouveau sur un contre rapide, Saber Bougrine mettait une belle passe dans la course pour Mohamed Ali Ben Romdhane qui d’une frappe des 25 mètres trompait Ali Jmal, signant le deuxième but des siens.

Les deux entraineurs opéraient alors lors changements: Radhi Jaidi lançait Ala Marzouki à la place du nigérian Eduwo, Rached Arfaoui à la place du marocain Saber Bougrine et Hamdou El Houni à la place de Iwuala.

De son côté, Lassad Jarda remplaçait Malek Baayou par Abid, Amri par Bongonga.

Pour les quelques minutes qui restaient à jouer, l’Espérance maintenait sa pression et l’Etoile se résignait à défendre en bloc pour ne pas voir le score s’aggraver.

Score final: 2-0 pour les espérantistes.

Formations des deux équipes:

ES Sahel: Ali Jemal, Houcine Benayada, Ghofrane Nawali (Iheb Msakni 20e), Youcef Laaouafi, Baligh Jemmali, Mohamed Habib Yaken, Malek Baayou (Abid 80e), Jacques Mbé, Moaataz Zaddam, Zineddine Boutmene (Mohamed Dhaoui 67e), Yassine Amri (Bongonga 80e).

Espérace ST: Moez Ben Cherifia, Raed Fadaa, Mohamed Amine Tougai, Abdelkader Badrane, Ellyes Chetti, Fousseny Coulibaly, Ghailane Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Saber Bougrine (Rached Arfaoui 79e), Anayo Iwuala, Kingsley Eduwo (Marzouki 79e).