DIRECT SPORT – Championnat d’Angleterre (29e journée) : Liverpool reste sur les talons de City

En allant gagner (2-0) à Brighton, samedi, pour la 29e journée de Premier League, Liverpool est revenu sur les talons de Manchester City qui ne jouera que lundi, à Crystal Palace.

Avec 66 points, les Reds n’ont plus que trois longueurs de retard sur City, alors que les deux équipes ont le même nombre de matches (28).

Face à des Seagulls (13e avec 33 points) qui restaient sur 4 défaites de rang, les Reds ont fait oublier leur petit faux-pas sans conséquence contre l’Inter Milan (1-0) en Ligue des Champions, qui ne les a pas empêché de se qualifier pour les quarts de finale, mardi.

Ce huitième succès de rang en championnat ne souffre d’aucune contestation, malgré les quelques occasions que se sont procurées les hommes de Graham Potter.

Dès la 19e minute, une ouverture millimétrée de Joel Matip pour Luis Diaz avait permis eu Colombien de glisser sa tête et de tromper le gardien de Brighton Robert Sanchez venu à sa rencontre.

En seconde période, c’est Mohamed Salah qui a doublé le score sur un pénalty sifflé pour une main d’Yves Bisssouma après une frappe de Naby Keita qui ne semblait pas cadrée (2-0, 61e).

L’Egyptien, qui avait touché la barre transversale sur une frappe déviée trois minutes plus tôt, a frappé en force plein centre pour inscrire son 20e but de la saison en championnat et le 2000e de son club dans l’élite, une barre que seul Manchester United avait atteinte avant lui.

Liverpool jouera, jeudi, son match en retard de la 27e journée à Arsenal, mais il en aura un autre immédiatement après en raison du report du choc contre Manchester United, prévu initialement le week-end prochain, en raison de la tenue des quarts de la Coupe d’Angleterre pour lesquels les Reds sont encore en lice.

Mais tous les regards sont déjà tournés vers le 10 avril et un Manchester City-Liverpool qui pourrait valoir très cher dans la course au titre.