Orange Tunisie inaugure à Sfax la 23ème Maison Digitale pour l’autonomisation des femmes

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, et dans le cadre de ses activités de solidarité numérique, Orange Tunisie et son partenaire l’association Djagora ont inauguré, avec le soutien de la Fondation Orange, mardi 8 mars, une nouvelle Maison Digitale à Sfax pour l’autonomisation économique des femmes, constituant ainsi la 23ème de son programme, lancé en mai 2016.

Cette Maison Digitale urbaine, située en plein cœur de la Technopôle de Sfax à proximité du Centre de recherche en numérique, du FabLab Solidaire « Djagora FabLab », atelier de fabrication numérique, de la pépinière d’entreprises et du campus universitaire, bénéficie ainsi d’un écosystème des plus variés et riches.

La Maison Digitale de Sfax est un espace équipé en outils numériques (PC portables, tablettes, vidéo projecteur, contenu numérique…) et animé par des experts pour pouvoir offrir, tout au long de l’année, à plus de 100 femmes artisanes, micro-entrepreneuses, jeunes porteuses de projets et même lycéennes, l’opportunité de consolider ou de développer leurs produits, idées et projets par des formations en nouvelles technologies, design, commercialisation en ligne…

Orange Tunisie a saisi cette occasion pour remettre le prix « Coup de Cœur Ô Féminin » à 4 femmes d’exception :

Lamia Nasralli de la Maison Digitale de Kasserine pour son projet « Atelier de textile et fabrication des produits artisanaux » ;

Nadia Sassi de la Maison Digitale de Takelsa pour son projet « Apiculture et produits dérivés » ;

Dhouha Guessmi de la Maison Digitale de Jendouba pour son projet « pépinière de fleurs écologiques » ;

Ameni Dammak de la Maison Digitale de Sfax pour son projet « Health Wishes ».

Pour rappel, le Prix Coup de Cœur Ô Féminin de la Fondation Orange encourage les femmes bénéficiaires des Maisons Digitales à lancer/développer leurs projets ou activités génératrices de revenus.

A noter que le programme des Maisons Digitales vise à favoriser l’insertion professionnelle des femmes et/ou à développer leurs activités génératrices de revenus à travers des modules de formations en informatique et en entrepreneuriat de base, utilisant des outils numériques ainsi que de l’accompagnement sur mesure.

Aujourd’hui, ce sont près de 1700 femmes qui bénéficient de ces services dans 23 Maisons Digitales situées sur l’ensemble du territoire et gérées en partenariat avec 14 associations/ONG.