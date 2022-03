La célèbre romancière de la saga Harry Potter au secours des enfants ukrainiens

La célèbre romancière Britannique J.K. Rowling, de la saga de romans jeunesse Harry Potter, a lancé un appel aux dons via sa fondation Lumos, pour aider les enfants ukrainiens promettant d’égaliser ces dons jusqu’à 1 million de livres sterling.

La romancière a lancé sur Twitter un appel pour collecter des dons et fournir de la nourriture, des kits d’hygiène et des kits médicaux aux personnes touchées par la crise humanitaire.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022