Réunion de la cellule de crise chargée des ressortissants tunisiens en Ukraine

La cellule de crise chargée du suivi de la situation de la communauté tunisienne en Ukraine a tenu une réunion virtuelle avec les ambassades de Tunisie à Varsovie, Bucarest et Budapest, et avec Sofiane Matoussi et Nadhem Bahri, désignés comme points de contact représentant les ressortissants tunisiens en Ukraine, pour assurer l’enregistrement de tous les Tunisiens désireux d’être évacués sur les listes de rapatriement et organiser l’opération d’évacuation par des voies sécurisées jusqu’aux postes frontaliers roumain et polonais.

Le ministère des Affaires étrangères affirme, dans un communiqué publié samedi soir, être en contact permanent avec les autorités ukrainiennes et les organisations humanitaires (Haut-commissariat aux réfugiés, Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Organisation internationale pour les Migrations) ainsi que toutes les parties concernées, et suivre de très près les opérations d’évacuation après avoir garanti les mesures nécessaires (visas, autorisations de passage…).

Le département des Affaires étrangères appelle les membres de la communauté tunisienne à la plus grande vigilance et à ne pas prendre le risque de quitter seuls le territoire ukrainien, afin de maintenir le contact et être rassemblés dans un seul poste frontalier.

Dans le souci d’assurer le rapatriement dans les meilleures conditions, le ministère des Affaires étrangères a renforcé ses équipes dans les ambassades à Varsovie et Bucarest, en dépêchant des diplomates aux postes frontières ukraino-polonais et ukraino-roumain et aux points de passage ,afin d’apporter l’assistance nécessaire aux ressortissants tunisiens.

Le ministère rappelle qu’il reste 24h/24 à la disposition des familles de la communauté tunisienne en Ukraine, qui peuvent appeler sur les numéros verts ou se présenter au siège du département.

– Numéros verts du ministère des Affaires étrangères :

+216 71136200 / +21671136201

E-mail : celluleukraine@diplomatie.gov.tn

– Directeur de la Permanence au ministère des Affaires étrangères :

+21671782201

– Ambassade de Tunisie à Moscou :

+79164125671

E-mail : ambatunis@mail.ru

– Ambassade de Tunisie à Varsovie :

+79164125671

+ 74956912858

E-mail : at.varsovie@ambtun.pl

konsularny@ambtun.pl

– Ambassade de Tunisie à Bucarest :

+ 40759808344

E-mail : at.bucarest@upcmail.ro

tun_citizen@atunisia.ro

– Ambassade de Tunisie à Budapest :

+ 36307021544

+36301605215

– Sofiane Matoussi, président de la Maison de Tunisie en Ukraine :

+380639778417

E-mail : ngodartunis@gmail.com

– Nadhem Bahri :

+ 380631721746

E-mail : nadbah2009@yahoo.com