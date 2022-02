Tunisie : Une délégation du SNJT évoque avec le ministre des Affaires sociales le dossier de la convention-cadre des journalistes

Le Syndicat national des journalistes Tunisiens (SNJT) tient à la la publication de la convention-cadre des journalistes, notamment après le jugement définitif rendu par le Tribunal administratif le 31 décembre 2021, ordonnant sa publication immédiate au Journal officiel de la République Tunisienne.

C’était lors d’une rencontre tenue, vendredi, entre une délégation du bureau exécutif du Syndicat, conduite par le président du syndicat Mohamed Yassine Jelassi et le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi (chargé par la cheffe du gouvernement du suivi du dossier des médias), a rapporté le SNJT dans un communiqué.

La rencontre a été, également, l’occasion d’évoquer le dossier de la société “Cactus Prod” et la situation déplorable de son personnel, ajoute-t-on de même source, mettant l’accent sur la nécessité de régulariser ce dossier au plus vite.

Par ailleurs, la délégation du SNJT a pressé le ministre d’accélérer la nomination des directeurs généraux à la tête des médias publics, conformément à l’avis conforme et à un programme de réforme et un contrat-objectifs bien définis, appelant à mettre fin aux désignations intérimaires et aux nominations temporaires qui ne font que compliquer la donne, lit-on de même source.

Le SNJT a, en outre, abordé le dossier de l’emploi des diplômés du journalisme en chômage, à travers la généralisation de la fonction d’attaché de presse dans les administrations et les organismes publics centraux et régionaux.

Le 31 décembre 2021, la 5e chambre d’appel du tribunal administratif a rendu un jugement rejetant les deux appels formés par le chef du gouvernement et le chef du contentieux de l’Etat au sujet de la publication au JORT de la convention collective cadre des journalistes et a confirmé le jugement en référé ordonnant le chef du gouvernement à publier ladite convention-cadre approuvée par le ministre des Affaires sociales le 30 avril 2019.

Signée le 9 janvier 2019 entre le SNJT avec les parties gouvernementales et les intervenants dans le secteur des médias, une convention collective cadre prévoit, entre autres, l’obligation à la charge des médias d’accorder la priorité dans le recrutement aux diplômés de l’IPSI à raison de 50% au moins et de respecter la spécificité du travail journalistique ainsi que le droit des journalistes à la liberté d’opinion et d’expression selon leur conscience et à la ligne éditoriale de l’entreprise.

Côté financier, la convention fixe à 1400 dinars le salaire minima brut des journalistes dans les différents médias.