DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Des perturbations météorologiques attendues à partir de cette nuit

Des perturbations météorologiques sont attendues à partir de cette nuit et se poursuivront dimanche et lundi, 27 et 28 février 2022, avec possibilité de pluies locales sur le Grand Tunis et Bizerte, a fait savoir, samedi après-midi, l’INM.

Le ciel sera densément nuageux sur le reste des régions du nord et partiellement, nuageux sur le centre et le sud.

Un temps froid est prévu la nuit et les températures varieront entre 11 et 16 °C et se situeront à 6°C sur les hauteurs.

Un vent fort soufflera prés des côtes, la mer sera agitée à très agitée et la vigilance doit être de mise.